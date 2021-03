Altheim. Das Osterfest 2021 wird man immer noch nicht so feiern können, wie es alle gewohnt sind. Daher möchten die Mitglieder vom Gemeindeteam-Ausschuss (Klein-) Kinder- und Familiengottesdienst Altheim auch in diesem Jahr die Möglichkeit geben, die Karwoche auf eine andere Art und Weise zu erleben – getrennt voneinander und doch miteinander. Ab Gründonnerstag werden verschiedene Stationen aufgebaut. Neben dem Kreuzweg Jesu werden auch Stationen der Karwoche vorhanden sein. Jeder kann auf dieser Runde die Tage vom Einzug Jesu in Jerusalem bis hin zur Auferstehung Jesu erleben. Die Texte an den Stationen sind für Erwachsene und Kinder geeignet, so dass sowohl junge Familien mit Kindern als auch Erwachsene den Weg gehen können. Die Stationen bleiben bis Ostermontag aufgebaut. Jeder kann somit den Karwochenweg individuell gehen.

Sicherheitsvorschriften

Selbstverständlich sind die aktuellen Sicherheitsvorschriften unbedingt einzuhalten. Hier appellieren der Gemeindeteam-Ausschuss an die Vernunft und die Rücksichtnahme jedes Einzelnen. Auf die Sicherheitsvorschriften wird an den einzelnen Stationen auch nochmals explizit hingewiesen.

Start des Karwochenweges ist an der Kreuzung Hellerweg –Rinschheimer Straße. Dort ein Stück den Berg hinauf Richtung Noledorn und dann die erste Straße links weiter den Waldweg entlang bis zum Bildstock „Schöner Herrgott“. Die letzte Station befindet sich dann an den Grünkerndarren. In der Osternacht wird wieder die Flamme des Osterlichts verteilt. Wer dieses Licht erhalten möchte, kann sich telefonisch bei Stephanie Schmitt, Telefon 06285/929289) oder Christiane Weber, 214488 melden. Am Samstagabend bis 20 Uhr einfach eine Laterne mit Kerze vor die Haustüre stellen.