Kaleidoskop der Liebe auf der Bühne

Walldürn. Mit „Ein Sommernachtstraum“ von William Shakespeare beendet die Badische Landesbühne die Saison. In Walldürn ist die Vorstellung am Mittwoch, 6. Juli, um 20.30 Uhr im Hof der Werkrealschule Auerbergzentrum, bei schlechter Witterung im Haus der offenen Tür.

Ort der Entgrenzung

Regisseurin Evelyn Nagel, die selbst schon in zwei verschiedenen Inszenierungen von „Ein Sommernachtstraum“ mitgespielt hat, interessiert an der Komödie weniger der magische Feenzauber, als vielmehr das unglaublich menschliche Kaleidoskop der Liebe, das Shakespeare in ihr entwirft.

„Klar werden die Ereignisse im Wald durch den Blumenzauber in Gang gesetzt, doch steht dieser nur symbolisch für die Funktionsweise der menschlichen Psyche“, so Nagel.

„Der Wald fungiert hier als Ort der Entgrenzung, in dem archaische Gefühle, Sehnsüchte und Begierden ausgelebt werden können, die in der von Gesetzen und Konventionen beherrschten Stadt Athen keinen Platz haben. Wenn am Schluss sich alle der Ordnung der Dinge wieder fügen, empfinde ich diese Anpassung viel gruseliger als jeden Geisterspuk.“ Der Wald, den Evelyn Nagel und Ausstatterin Franziska Smolarek auf die Bühne bringen, ist gezeichnet vom Klimawandel, den der Ehestreit von Oberon und Titania ausgelöst hat. Ein unheimlicher Schauplatz für ein sinnliches Verwirrspiel um Träume, Fantasien und Identitäten.