Kabarett-Ikone Lisa Fitz tritt auf

Amorbach. Der Kulturkreis Zehntscheuer Amorbach hat für die Frühjahrssaison ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Es reicht von Musik aus verschiedenen Genres über Kabarett und Comedy bis hin zu Variete und Schultheater. Die Veranstaltungen in der Amorbacher Zehntscheuer beginnen – sofern nicht anders angegeben – um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr.

Mit Holger Paetz startet der Kulturkreis ins neue Jahr. In seinem kabarettistischen Jahresrückblick „So schön war´s noch selten“ am Samstag, 14. Januar, stellt er sich die Frage: „Was war nur wieder alles los?“ und beantwortet diese in einer kabarettistischen Berg- und Talfahrt.

Kein Unbekannter auf den Brettern der Amorbacher Kleinkunstbühne ist Tomas Nicolai. Am Samstag, 28. Januar, kann das Publikum in seinem Programm „Sächsisch für Anfänger“ Details und praktische Hinweise zur Schönheit und Poesie der sächsischen Mundart erfahren.

In „Die größte Rettung aller Zeiten“ versucht der Kabarettist Reiner Kröhnert, ein Meister der entlarvenden Parodie, am Samstag, 4. Februar, den Retter oder die Retterin zu enttarnen, die die Welt vor der Apokalypse und den Plagen aus Pandoras böser Büchse retten sollen.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, dieses Motto macht sich „ Das Geld liegt auf der Fensterbank Marie“ zu eigen. Nach mehrfachem coronabedingtem Verschieben präsentiert das Kabarett-Duo am Samstag, 11. Februar, sein Programm „Gleich knallt´s!“ in Amorbach. Die beiden haben ihre eigene Form des Kabaretts gefunden: entwaffnend komische bis romantisch-melancholische, politisch-agitierende bis kalauernde versöhnliche Kleinkunst. Diese Veranstaltung ist allerdings bereits ausverkauft.

Der Finanzkabarettist Chin Meyer, vielen bekannt durch seine gelungenen Politiker Parodien und in der Figur des satirischen Steuerfahnders „Siegmund von Treiber, entlarvt am Samstag, 18. Februar, in „Grüne Kohle“ schonungslos die Märchen um nachhaltige Lebens- und Finanzlügen und stellt die Frage: Rettet Geld die Welt? Oder überlebt am Ende doch nur bunt bedrucktes Papier?

Nach längerer Pause meldet sich die Foolhouse Bluesband am Samstag, 4. März, in der Zehntscheuer zurück. Nach ihrer Wiedervereinigung in Gründungsbesetzung konnte mit der Sängerin Carmen Graf wieder eine talentierte Bluessängerin gefunden werden. Geblieben ist die enorme Spielfreude der Band, die live sofort den Funken überspringen lässt.

Zu den Höhepunkten im Frühjahrsprogramm zählt sicher der Freitagabend des 10. März, an dem die Kabarett-Ikone Lisa Fitz beim Kulturkreis Station macht. Seit über vierzig Jahren ist die Pionierin des Frauenkabaretts im Geschäft und tourt nun mit „Dauerbrenner – das große Jubiläumsprogramm“ durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Am Freitag, 17. März, möchten Tram des Balkans die Zuhörer wieder auf eine musikalische Reise mitnehmen. Das neue Programm „En Cavale“ orientiert sich nach wie vor an den Klängen Zentraleuropas und Klezmer, dazu kommen Akzente aus dem Orient und Nordeuropa. Die sechs Musiker erkunden neugierig fremde Länder und bieten dem Publikum beste Weltmusik an.

Ein eigens für die Kleinkunstbühne zusammengestelltes Programm mit jeder Menge Artistik, Zauberei, guter Unterhaltung und vielem zum Staunen ist beim 9. Variete für Freitag und Samstag, 24. und 25. März angekündigt. Auch in diesem Jahr wird die kleine Revue am Freitag, als Beitrag zur Inklusion, von einem Gebärdensprachendolmetscher begleitet.

Dem Theaternachwuchs des Karl-Ernst-Gymnasiums wird am Mittwoch, 29. März, und am Donnerstag, 30. März, eine Plattform geboten. Der Oberstufenkurs „ Dramatisches Gestalten“, unter der Leitung von Nicole Billinger, hat in Eigenproduktion den Roman „Tannöd“ für die Bühne bearbeitet.

Eine alte Tradition lässt der Kulturkreis am Sonntag, 2. April, bei einem Jazzfrühschoppen mit den Alligators of Swing wiederaufleben. Das Trio verbindet die Leichtigkeit des Swing mit dem tiefen Gefühl des Blues und der Kraft des Boogie.

Nach dem grandiosen Erfolg in diesem Sommer wird die Veranstaltung „Gitarrenklänge an einem Sommerabend“ am Samstag, 22 Juli, fortgesetzt. Mit einem neuen Programm sind Café del Mundo wieder dabei, die 2022 mit „Guitarize the world“ für Begeisterungsstürme gesorgt haben. Stefan Eichner wird den zweiten Teil seines Reinhard Mey Programms vorstellen. Diese Veranstaltung findet bei schönem Wetter im Freien vor der Zehntscheuer statt.