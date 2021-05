K-TV überträgt live

Walldürn. Am Dreifaltigkeits-Sonntag (30. Mai) beginnt die vierwöchige Hauptwallfahrtszeit. Die feierliche Öffnung des Blutschreins erfolgt im Rahmen des Hochamts um 9.30 Uhr durch den Freiburger Domkapitular Thorsten Weil.

Nachdem die Wallfahrtszeit 2020 Corona-bedingt ausgefallen ist, wurde für dieses Jahr ein reduziertes Programm erstellt und die Wallfahrt zum Heiligen Blut in eine Wallfahrtssaison eingebunden, die bis zum 17. Oktober andauert.

„Aufgrund der aktuellen Corona-Situation haben bereits mehrere der traditionellen Fußwallfahrten ihr Kommen abgesagt, aber es werden sich immer wieder vereinzelte Pilger etappenweise auf den Weg nach Walldürn machen, um in ihren Anliegen vor dem Blutschrein zu beten“, so die Wallfahrtsleitung nach Rückmeldungen einzelner Pilgergruppen.

Zahlreiche Pontifikalämter und Blutandachten werden in diesen vier Wochen bis zum Sonntag, 27. Juni, vom katholischen Fernsehsender K-TV sowie über den Livestream der Seelsorgeeinheit Walldürn live übertragen. Die Anmeldungen zur Teilnahme an den Gottesdiensten während der Hauptwallfahrtszeit erfolgt ausschließlich per Telefon unter 06282/920314 jeweils montags von 8.30 bis 11 Uhr.

Bedingt durch die weiter anhaltende Corona-Lage wurden auch die beiden Prozessionen an Fronleichnam und am Blutfeiertag abgesagt. Auch können keine Lichterprozessionen stattfinden.

Zusätzlich zum Platzangebot in der Wallfahrtsbasilika können die verfügbaren Plätze am Wallfahrtsplatz genutzt werden. Die Gottesdienste werden nach Außen übertragen. Weitere Informationen über die Wallfahrt, das Leitwort, die verschiedenen Gottesdienstangebote und Übertragungen sind auch auf der neu überarbeiten Internetseite unter: www.wallfahrt-wallduern.de zu finden.

Übersicht der Liveübertragungen in der Hauptwallfahrtszeit:

Sonntag, 30. Mai: Dreifaltigkeitssonntag, 1. Wallfahrtssonntag, 9.30 Uhr Hochamt mit feierlicher Öffnung des Blutschreins durch Domkapitular Thorsten Weil (Freiburg).

Donnerstag, 3. Juni: Fronleichnam, 9.30 Uhr Hochamt mit Wallfahrtsleiter Pater Josef Bregula; 14 Uhr Andacht zu Ehren des Heiligen Blutes; 18.30 Uhr Hochamt für die Pfarrgemeinde.

Freitag, 4. Juni: 18.30 Uhr Heilige Messe.

Donnerstag, 10. Juni: Großer Blutfeiertag, 9.30 Uhr Pontifikalamt mit Erzbischof Stephan Burger (Freiburg).

Sonntag, 13. Juni: 3. Wallfahrtssonntag, 9.30 Uhr Pontifikalamt mit Bischof em. Dr. Friedhelm Hofmann (Würzburg).

Freitag, 18. Juni: 18.30 Uhr Heilige Messe.

Sonntag, 20. Juni: 4. Wallfahrtssonntag, 9.30 Uhr Pontifikalamt mit Weihbischof Dr. Peter Birkhofer (Freiburg).

Sonntag, 27. Juni: 5. Wallfahrtssonntag, 9.30 Uhr Pontifikalamt mit Weihbischof Dr. Dr. Christian Würtz (Freiburg). (ac)