Jungmusiker bekommen neue Instrumente für die Ausbildung

Altheim. Groß ist die Freude beim Musikverein Altheim. Dank der Crowdfunding-Plattform der Volksbank Franken können sich einige Jungmusiker in naher Zukunft über neue Instrumente freuen. In den vergangenen Jahren freute der Musikverein sich über eine stattliche Anzahl an Jungmusikern, die ihre Musikausbildung üblicherweise auf vereinseigenen Instrumenten beginnen.

AdUnit urban-intext1

Die hierfür zur Verfügung stehenden Instrumente sind mittlerweile in die Jahre gekommen oder mussten ausgeliehen werden. Bei den jüngsten Musikern konnte der Verein eine Bereitstellung also nicht in allen Fällen ermöglichen. Das Projekt sollte dem Verein dabei helfen, dies wieder in vollem Umfang zu gewährleisten.

Nach nur zwei Tagen Fanphase startete am 2. Dezember die Finanzierungsphase für die angestrebte Projektsumme von 5000 Euro. Jede Spende wurde durch den Spendentopf der Volksbank Franken verdoppelt, bis zu einem Höchstbetrag von 1000 Euro. 21 Unterstützungen gingen bis zum Ende des Projekts ein, und so steht dem Musikverein eine Spendensumme über 5450 Euro zur Verfügung.

Querflöte auf der Wunschliste

Diese überreichte Günter Berberich vergangene Woche dem Dirigenten Harald Killian und den Initiatoren des Projekts, die ihren Dank aussprachen und sich freuten für die Jungmusiker: Querflöte, Posaune und Klarinette stehen ganz oben auf der Wunschliste. Die Beschaffung ist bereits in vollem Gange.

AdUnit urban-intext2

Auch auf weitere zukünftige Jungmusiker freut sich der Musikverein Altheim. Äußerst positiv ist die Zusammenarbeit mit der Musikschule Walldürn, die die Jungmusiker, wenn nötig, auch in dieser ungewöhnlichen Zeit durch Online-Unterricht begleitet. dka