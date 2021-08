Junge Union Walldürn war nicht tatenlos

Walldürn. „Auch in Zeiten von Corona kam es bei der JU nicht zum Stillstand“, mit diesem Satz eröffnete der einstimmig wiedergewählte Vorsitzende der Jungen Union (JU) Walldürn, David Schiffmacher, die Jahreshauptversammlung im Alten Schlachthof. Er begrüßte Bürgermeister Markus Günther, den JU-Kreisvorsitzenden Dominik Kircher sowie den Stadtverbandsvorsitzenden Fabian Berger, den Minister Peter Hauk, die Bundestagsabgeordnete Nina Warken und die Gemeinderäte Uwe Berberich, Bernd Müller und Martin Meidel.

Nach zweieinhalb Jahren als Vorsitzender des zweitgrößten Ortsverbands im Kreis blickte Schiffmacher in seinem Bericht vor allem auf die Zeit der Pandemie zurück. Viele Veranstaltungen sind ausgefallen oder wurden verschoben. Trotzdem blieb die JU nicht tatenlos. Einige Veranstaltungen fanden online statt und auch im Hintergrund wurde vieles geplant und ausgearbeitet.

Im Landtagswahlkampf leistete die JU unter anderem beim Flyer verteilen einen Beitrag. Neben den geplanten Veranstaltungen wie dem Ausschank beim „Dürmer Feierabend“ auf dem Schlossplatz stehen in nächster Zeit vor allem der Umbau der Homepage sowie die Produktion einiger Video-Formate mit prominenten Gästen an.

Nach einem kurzen Bericht über die Finanzen und der Entlastung des bisherigen Vorstands fanden dessen Neuwahlen statt. Als stellvertretende Vorsitzende wurden Pascal Thiry und Marcel Ditrich gewählt. Der Finanzreferent Nicolai Günther wurde im Amt bestätigt. Zu Beisitzern im Vorstand wurden Patrick Nörber und Max Hartwig gewählt. Timo Metz und Lukas Hauck vertreten die JU Walldürn im Kreisausschuss.

Im Anschluss an die Wahlen richtete Bürgermeister Markus Günther ein kurzes Grußwort an die Anwesenden und sprach seinen Dank für das Engagement der Jungen Union Walldürn aus. Auch was das Digitale angeht, bescheinigte er den JU eine große Kompetenz. Die CDU sei eine Partei des Fortschritts und die JU leiste einen wichtigen Beitrag, indem sie junge Themen besetzt und so ein modernes CDU-Wahlprogramm mitgestaltet, das auch bei der Jugend ankommt. Der JU-Kreisvorsitzende Dominik Kircher fand ebenfalls lobende Worte. Walldürn sei einer der aktivsten Ortsverbände, dem er eine super Zukunft bescheinigte. Er appellierte an die Mitglieder, alles zu geben und geschlossen zusammenzustehen, um bei der kommenden Bundestagswahl ein gutes Ergebnis einfahren zu können.

Für den CDU-Stadtverbands- und Fraktionsvorsitzenden Fabian Berger war es die letzte Sitzung als aktives Mitglied der Jungen Union, da dieser nun sein JU-Rentenalter erreicht hat. Er wurde für zehn Jahre Mitgliedschaft und besondere Verdienste geehrt. Die Arbeit in der JU habe ihm stets Spaß gemacht. Er habe viele Freunde gefunden und einiges für die junge Generation bewegt. Das Beispiel des geplanten Street-Basketball-Platzes auf dem Gelände der ehemaligen Skater-Anlage zeigt eindrücklich, dass die Junge Union – über die CDU-Fraktion – Einfluss auf die kommunale Politik nehmen kann und es nicht bei bloßen Worten bleibt. Viele der im Leitbild JU 2020 gesetzten Ziele wurden erreicht. Berger freute sich, dass es weiterhin eine schlagkräftige Truppe gebe, die aktiv ist und die bisherige erfolgreiche Arbeit fortsetzt. Er appellierte an die Mitglieder, ein Stachel im Fleisch der CDU zu sein, jede Chance zu nutzen auf Veranstaltungen mitzugehen, Kontakte zu knüpfen und gemeinsam Politik zu machen.

Im Anschluss an seine Rede wurden Videos von (ehemaligen) JU’lern gezeigt, die einige Grußworte aufgezeichnet hatten. Darunter unter anderem der stellvertretende Bundesvorsitzende Bastian Schneider, Bundestagsabgeordnete Nina Warken und Landesminister Peter Hauk.