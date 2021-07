Junge Mitglieder wurden in den Vorstand eingebunden

Walldürn. Die Jahreshauptversammlung des Motorradclubs „Hot Wheels“ Walldürn fand am Mittwoch im MC-Clubheim statt. Nach der Begrüßung der zahlreich erschienenen Mitglieder durch Vorstandsmitglied Gerd Hauk ließ Vorstandsmitglied Siegfried Reinhard die Aktivitäten der Vereinsjahre 2019 und 2020 kurz Revue passieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als Höhepunkte von 2019 nannte er insbesondere die große Jubiläumsfeier „Jahre MC Hot Wheels“ Walldürn im März, den Aufbau einer neuen Theke im MC-Clubheim im April, die Vatertagstour in den Spessart, die fünftägige MC-Ausfahrt nach Pfunds in Österreich im Juni, die legendäre MC-Büxenparty am Clubheim im Juli, die MC-Tagestour an den Rhein im September sowie die MC-Helferfeier im Oktober.

Sonntägliche Ausfahrten

Veranstaltungshöhepunkte im Jahr 2020 waren der Jahresabschluss Anfang Januar im Gasthof „Zum Burgtörle“, die Vatertagstour im Mai Richtung Heilbronn/Hockenheim und in den Odenwald, die fünftägige traditionelle MC-Motorradtour in den Bayerischen Wald im Juni sowie die viertägige MC-Motorradtour in die Eifel.

Ferner fanden in beiden Vereinsjahren soweit coronabedingt zulässig in den Monaten April bis Oktober immer sonntags Ausfahrten statt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Diesem Jahresbericht des Vorstands schloss sich der Kassenbericht an, den Michael Weinmann in Vertretung des verhinderten Schatzmeisters Jan Reinhard vortrug. Die Kassenrevisoren Markus Frei und Rainer Schneider bestätigen Schatzmeister Jan Reinhard und dessen Stellvertreter Michael Weinmann eine einwandfreie und tadellose Kassen- und Buchführung. Die Entlastung des Vorstands erfolgte jeweils einstimmig.

Gerne kamen Siegfried Reinhard und Gerd Hauk der ehrenvollen Verpflichtung nach, langjährige Clubmitglieder für ihre Treue zu ehren: Gerd Hauk für zehn und Hans Limberger, Stefan Trabold sowie Michael Weinmann für jeweils 25-jährige Clubmitgliedschaft, Manfred Eichinger für 30-jährige Treue sowie Herbert Farrenkopf, Thomas Farrenkopf, Markus Frei, Peter Putzi und Sonja Schneider für jeweils 35-jährige Clubmitgliedschaft.

Die anschließenden Neuwahlen ergaben folgendes Ergebnis: Die drei gleichberechtigten Vorsitzenden beim MC „Hot Wheels“ sind Siegfried Reinhard, Gerd Hauk und Philipp Kuhn. Zum Kassenwart gewählt wurde Jan Reinhard, zu dessen Stellvertreter Michael Weinmann. Neuer Schriftführer ist Jonas Bundschuh. Das Amt des Gerätewarts bekleiden Joachim Baumann und Marco Forster, das Amt des Clubheimbetreuers Jonas Bundschuh, und als Beisitzer gewählt wurde Jürgen Schneider, sowie als Kassenrevisoren Markus Frei und Rainer Schneider. Der MC Hot Wheels ist sich sicher, mit der Einbindung einiger jungen neuer Mitglieder in den Vorstand einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung getan zu haben.

Zum Abschluss hielt Vorstandsteammitglied Siegfried Reinhard noch einen Ausblick auf geplante Termine im Laufe des Jahres: Geplant sind am 7. August eine Fahrradtour nach Bürgstadt, vom 5 bis 9. September eine fünftägige Motorradtour ins Sauerland sowie im Monat Oktober ein Arbeitseinsatz am Clubheim. ds

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3