Junge Filmemacher berichten

Walldürn. Auf große Publikumsresonanz stieß das gemeinsame Angebot von den Löwenlichtspielen und dem BücherLaden in Walldürn zum Besuch des Kurzfilms „Karl“ am vergangenen Sonntagvormittag. In der neuen Löwen Lounge im Saal 1 des Walldürner Kinos, ausgestattet mit Zweier-Sofas, fand das Publikum unterschiedlichsten Alters Platz, um die Gratisvorstellung zu genießen.

Überzeugend und sensibel spielt Charles Brauer in dem Streifen einen verwitweten Bootsbauer im Ruhestand. Die starke schauspielerische Leistung Brauers wird besonders auch durch die Tatsache, dass der Kurzfilm ohne Sprache auskommt, offensichtlich.

Im zwanzigminütigen Film schaffen es die Filmemacher (Produzent Christina Schega und Regisseur David N. Koch – beide waren anwesend) die Loslösung und Befreiung aus der Alltagsroutine, die KARL zu ersticken droht, für die Zuschauer beglückend darzustellen. Insbesondere kleine Szenen, die als Animation in Wänden und Fassaden in Karls Umgebung auftauchen, lockern mit ihrer Lebendig- und Beweglichkeit nach und nach die „Fesseln“ des Protagonisten.

Die animierten Zeichnungen im Zusammenklang mit dem kraftvollen Gitarrenspiel des madegassischen Musikers Erick Manana weisen dem Witwer den Weg aus seiner Erstarrung. Ihm gelingt der Start in eine neue Lebensphase mit viel Energie und Lust zu neuen Unternehmungen. Das Fernweh befreit Karl aus seinem „Gefängnis“ und zum Aufbruch in ein hoffnungsvolles, neues Lebenskapitel.

Ein Großteil des Filmpublikums verweilte auch nach dem Abspann noch in der Löwen Lounge. Für Christian Schega und David N. Koch gab es zahlreiche Zuschauerfragen zu beantworten. Die beiden jungen Filmemacher nahmen sich viel Zeit für ihre interessierten Gäste. Ob es um Fragen der Themenwahl oder um Fördergelder für ihren Film ging, ob nach Drehtagen oder nach Drehorten gefragt wurde – ausführlich berichteten die beiden über ihr realisiertes Filmprojekt, das Ende vergangenen Jahres in Chemnitz Premiere feierte.

Dass man den Wunschkandidaten Charles Brauer für die Hauptrolle gewinnen konnte, freute das gesamte Filmteam natürlich ungemein. „Ein absolut sympathischer Schauspieler, eine wunderbare Zusammenarbeit mit ihm und die Tatsache, dass Wertschätzung immer im Vordergrund stand, haben die Dreharbeiten zu KARL mit Charles Brauer außergewöhnlich angenehm gemacht“.

Achim Ullrich vom BücherLaden Walldürn bedankte sich bei der Verabschiedung des Matinee-Publikums unter anderem auch bei Kinobetreiber Nenad Tomasinjak und Kinoleiter Florian Munz für die uneingeschränkte Bereitschaft zur Kooperation für die Gratis-Filmvorführung.