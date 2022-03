Jugendbeteiligung als kommunale Chance

Walldürn. Die Jusos-Walldürn trafen sich zu einer Mitgliederversammlung. Juso-Sprecher Philipp Hensinger begrüßte neben den Mitgliedern auch Ehrenvorsitzenden Jürgen Mellinger.

Man nutzte die Sitzung gezielt, um das jahr 2021 Revue passieren zu lassen, und um optimistisch in die Zukunft zu blicken. So wurden diverse Projekte besprochen, wie die Jugendbeteiligung auf kommunaler Ebene, als auch Pläne für dieses Jahr. Auf kommunaler Ebene sehe man in der Beteiligung der Jugend, in aktuelle politische Themen, große Chancen und positive Resonanzen. Neben der Jugend liege das Ziel darauf, soziales Engagement im Fokus zu behalten.

Neben parteiinternen Themen, tauschte man sich intensiv über den brutalen, völkerrechtswidrigen Krieg aus, der von russischer Seite gegen das souveräne Land Ukraine geführt wird. Einig war man sich voll und ganz, mit der Solidarität gegenüber der Ukraine und befürwortete weitere harte, sowie effektive, Sanktionen.

Wichtige kommunalpolitische Themen führte Manuel Sturm aus. Die Jusos stünden voll hinter dem Antrag der SPD-Fraktion zum Bau eines Kreisverkehrs in der Buchener-Straße.

Dies werde auch mal nach zehn Jahren Zeit, so der Tenor der Versammlung. Niemand wolle sich lange im Verkehr aufhalten, wenn er zur Arbeit muss oder wieder nach Hause will.

Die Forderung der DCB fördere kein Entflechten der Verkehrssituation. Kreisverkehre haben genau den Sinn, den Verkehr zu entflechten, zu beschleunigen und unnötige Wartezeiten zu reduzieren bis abschaffen. „Dies sehe ich nicht im Antrag der DCB“, so Philipp Hensinger.

