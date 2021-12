„Jesus ist das Licht der Welt!“

Walldürn. Die Seelsorgeeinheit Walldürn, die Grundschule, die katholischen Kindergärten St. Georg, St. Martin und St. Marien sowie die Stadt ermöglichen in der Advents- und Weihnachtszeit die Aktion „Hoffnungskerzen“, die unter der Gesamtkoordination von Gemeindereferent Adrian Ambiel steht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Leider ist die weihnachtliche Atmosphäre bei vielen Menschen Pandemie-bedingt, durch die zahlreich abgesagten Veranstaltungen, wieder einmal sehr dunkel geworden. Deshalb ist es wichtig, dass wir mit unseren Familien und Kindern etwas Hoffnung und Zuversicht in diese dunkle Zeit bringen und Zeichen setzen“, so der Gemeindereferent zu dieser Aktion.

Vergangenes Jahr wurde eine erfolgreiche und gut angenommene Aktion mit den Wunschsternen ins Leben gerufen. „Wir müssen mit den Menschen in Kontakt bleiben und ihnen zeigen, dass wir sie in dieser bedrückenden Zeit nicht vergessen und vor allem das Jesus, als das Licht der Welt, sie nicht vergisst!“, so der Gemeindereferent weiter.

Beginnend mit dem zweiten Adventswochenende bis zum Hochfest der Heiligen Drei Könige am 6. Januar wird diese Aktion andauern.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die beleuchteten Tannenbäume auf dem Wallfahrtsplatz, Schlossplatz, vor dem Pfarrheim, am Rathaus und in der Kernstadt sollen in der Advents- und Weihnachtszeit mit bunten „Hoffnungskerzen“ geschmückt werden. In der Grundschule und in den Kindergärten werden diese gebastelt. Auf diese Kerzen dürfen persönliche Wünsche und Bitten geschrieben werden. Auch zuhause können die Familien mit ihren Kindern die Sterne basteln, beschriften und später auf die Äste der Tannenbäume hängen.

Der neugeborene Christus bringt von Bethlehem Licht in die Finsternis dieser Welt. Somit bringen auch diese „Hoffnungskerzen“ der Kinder, Licht in das Leben der Gesellschaft und in den oftmals grauen Alltag.

Die Kerzen werden dann kurz vor dem Fest der Heiligen Drei Könige eingesammelt und beim feierlichen Gottesdienst am 6. Januar um 9.30 Uhr gesegnet.

Danach kommt ein Teil der Kerzen in das Geriatriezentrum, das Haus am Limes und auch in das Odenwald-Hospiz. Die restlichen „Hoffnungskerzen“ darf man sich dann in der Wallfahrtsbasilika abholen. (ac)

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3