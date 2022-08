Jedes Leben trägt eine Frequenz

Amorbach. Isabelle Sema und Rainer Englert stellen in der Freie Internationale Akademie aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Vernissage ist am Freitag, 2. September, um 19 Uhr. Unter dem Titel „On Fire“ zeigen die Künstler Isabelle Semma und Rainer Englert Werke aus den Bereichen Grafik und Bildhauerei in der die FIA in der Johannisturmstrasse 4, Eutopisches Stadtpalais.

Künstler im Regenwald

Weitere Öffnungszeiten sind am Samstag, 3. September, und Sonntag, 4. September, von 16 Uhr bis 18 Uhr. Dem Gedanken folgend, dass jedes Leben eine Frequenz trägt, die auf die eigene Umwelt reagiert und dass der Pulsschlag der Welt sich am Besten an einem ursprünglich erhaltenen Platz ablesen lässt, führt die Künstler in den Regenwald.

Isabelle Semma findet ihren Ausdruck illustrativ und ergänzt mit einem Kurzfilm das Thema. Das Film-und Tonmaterial wurde ihr von einem Freund überlassen, der seit mehreren Jahren ein Haus in Indonesien baut.

Im Nationalpark auf Sumatra erlebt Martin Geier täglich die überwältigende Natur. Fasziniert von seinen Erzählungen und inspiriert durch die Aufnahmen beginnt die Künstlerin sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Ihre Illustrationen spiegeln ihre fundierten Kenntnisse als Modegrafikerin wider und führen den Betrachter in eine surreale Welt. Träumerisch gestaltet Isabelle Semma ihre Bilder wie Bühnenbilder und nutzt eine Mischtechnik. Bein nähren Anschauen findet man Bereiche in denen sie collagierte, aber auch Aquarellfarben und Copicmarker nutzt die Künstlerin, um ihren Ausdruck zu finden.

Rainer Englert präsentiert Zeichnungen und bildhauerische Werke. Seine Arbeiten zeigen den Mensch in all seinen Facetten und als sinnliches Sprachrohr für sein Erlebtes oder Geträumtes. Der Ausdruck regt das Empfinden des Betrachters an und zeigt Spiegelbilder verschiedener Emotionen. Erlebtes und Erfahrenes auf Reisen oder im Alltag verbildlicht Rainer Englert.

Seine Arbeiten sind beeinflusst von den afrikanischen-ozeanischen und frühklassischen Kunstwerken und tragen diese Züge in der Formgebung. Kleine Plastiken, Figuren und meterhohe Skulpturen erarbeitet Rainer Englert mit urwüchsiger Körperhaftigkeit und archaischer Gebundenheit. Materialien Stein, Holz und Bronze wechselt der Bildhauer je nachdem welchen Ausdruck er finden möchte.

Im begleitenden musikalischen Beitrag wendet sich Wolfgang Katzer dem Herzschlag der Erde zu und unterstreicht den ursprünglichen Gedanken mit indianischen Trommeln, angelehnt an den „Medicin Sundance“.