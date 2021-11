Jakob Heymann gibt ein Gastspiel

Amorbach. Jakob Heymann kommt mit seinem Programm „Volle Akkus, leere Herzen“ am Samstag, 20. November, um 20 Uhr (Einlass ist ab 19 Uhr) in die Zehntscheuer. Manchmal scheint es unmöglich zu sagen was genau eine Aussage ironisch oder ernst, intelligent oder plakativ, zerbrechlich oder arrogant oder auch alles auf einmal macht. Manchmal scheint es da dieses „gewisse etwas“ zu geben das man hat oder eben nicht hat. Jakob Heymann, der Gewinner des Obernburger Mühlsteins 2020, hat es. Seine Stimme geht unter die Haut, öffnet das Herz und lässt Tränen lachen.

Mit seinen Texten und Liedern schafft er es, aus jedem Genre einen neuartigen und unterhaltsamen Moment herausfiltern zu können: Es wird geschmunzelt, gegrübelt, gefeiert und vor allem viel gelacht. Ob als Schlagersänger, Lagerfeuergitarrist, Rapper oder als Comedian: Mit seiner Vielseitigkeit macht Jakob Heymann jede seiner Shows zu einem Erlebnis, das an Vielfältigkeit kaum zu überbieten ist.

Der Kulturkreis Zehntscheuer hat sich entschieden die 3G+- Regel anzuwenden. Somit besteht keine Maskenpflicht im Gebäude. Der Eintritt kostet 14 Euro, ermäßigt zwölf Euro.