Jahresabschluss gebilligt

Walldürn. Der Jahresabschluss 2020 mit Festsetzung der Verbandsumlage für das Wirtschaftsjahr 2020, die Beratung und Verabschiedung des Wirtschaftsplans 2021 und der mittelfristige Investitionsplan standen auf der Tagesordnung der Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes „Walldürner Odenwald“ unter dem Vorsitz von Verbandsvorsitzendem Bürgermeister Markus Günther. Die Sitzung fand unter Einhaltung der AHA-Regeln im Bürgersaal des Alten Rathauses statt.

Zähler defekt

Der Verbandsvorsitzende ging zunächst auf den Jahresabschluss 2020 ein. Die über die Verbandsumlage zu verteilenden Kosten betrugen rund 36 189 Euro. Bei einer Bilanzsumme von rund 161 539 Euro (Bilanzsumme 2019: circa 166 586) beträgt das Eigenkapital unverändert 108 154,70 Euro. 2020 habe die nutzbare Abgabe teilweise nur geschätzt werden können, da der Zähler im Übergabeschacht Wettersdorf für unbekannte Zeit defekt gewesen sei. In den anderen Teilorten Vollmersdorf, Rütschdorf und Dornberg seien die gelieferten Mengen trotz des wieder sehr trockenen Jahres rund 483 Kubikmeter geringer als im Vorjahr gewesen.

Umlage festgeschrieben

Der Defekt des Zählers in Wettersdorf sei bei der Verbandsversammlung am 14. Mai 2020 bekannt gewesen, weshalb man in dieser Versammlung die Festschreibung der Umlage für 2020 auf den Mittelwert der vergangenen fünf Jahre beschlossen habe. Gemäß damaligem Beschluss sei somit die Umlage für Hardheim für 2020 auf 67,17 Prozent und für Walldürn auf 32,83 Prozent festgeschrieben worden.

Der Geschäftsführer des Wasserversorgungsverbandes, Achim Spohrer, stellte die detaillierte Bilanz zum 31. Dezember 2020 vor. Die Gesamtsumme für das Wirtschaftsjahr 2020 auf der Aktivseite betrug rund 161 539 Euro, die Gesamtsumme auf der Passivseite rund 161 539 Euro.

Die Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 weist folgende Bilanzzahlen auf: Summe Erträge rund 36 189 Euro, davon Umsatzerlöse mit rund 36 181 Euro. Die Summe bei den Aufwendungen lag bei rund 36 189 Euro, darunter Wasserbezugskosten von circa 17 599 Euro und Instandhaltungen von 5646 Euro.

Dieser Feststellung des Jahresabschlusses 2020 mit Festsetzung der Verbandsumlage für das Wirtschaftsjahr 2020 stimmten die Verbandsversammlungsmitglieder einstimmig zu. Ebenfalls die einmütige Zustimmung fand die Verabschiedung des Wirtschaftsplanes 2021, der folgenden Erfolgsplan vorsieht: Summe Erträge 37 260 Euro, Summe Aufwendungen 37 260 Euro.

Bezüglich des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2021 sind bei den Ausgaben Darlehensrückzahlungen (Sondertilgung der Restschuld eines Darlehens in Höhe von 14 000 Euro) und bei den Einnahmen Abschreibungsmittel ebenfalls in Höhe von 14 000 Euro (Sachanlagen 7700 sowie Finanzierungsüberhänge Vorjahre 6300 Euro) eingeplant.

Prüfbericht vorgestellt

Zum Abschluss wurde von Geschäftsführer Achim Spohrer noch der GPA-Prüfungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2020 vorgestellt. ds