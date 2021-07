Jahr der Musikschule stand ganz im Zeichen der Pandemie

Walldürn. Berichte und Neuwahlen standen auf der Tagesordnung des Freundeskreises der Musikschule der Stadt Walldürn. Der Vorsitzenden des Freundeskreises der Musikschule der Stadt Walldürn, Ralf Stumpf, machte in seinem Bericht deutlich, dass 2020 für die Musikschule und für den Förderverein ein ganz anderes Jahr als sonst üblich gewesen sei, in dem es fast keine Veranstaltungen gegeben habe. Die Corona-Pandemie habe das Leben der Musikschulen fast vollständig zum Erliegen gebracht, und damit natürlich auch die Vereinsarbeit und die Aktivitäten zum Wohle der Walldürner Musikschule.

Nichtsdestotrotz sei es nicht so gewesen, dass sich gar nichts bewegt habe, und es sei schon gar nicht so gewesen, dass die Situation keinerlei Aufwand für die Musikschule bedeutet habe. Der Förderverein habe die Musikschule im Rahmen dessen, was 2020 möglich und machbar gewesen sei, unterstützt. Rückblickend auf die Aktivitäten sagte er, dass die Musikschule durch den Freundeskreis 2020 bei der Musizierwoche unterstützt wurde. Der Freundeskreis habe momentan 35 Mitglieder.

Die Zusammenarbeit mit dem Leiter der Städtischen Musikschule, Bernd Heß, bezeichnete Stumpf als sehr positiv. Der in der Abschlussbilanz positiv ausgefallene Kassenbericht für das Rechnungsjahr 2020 wurde in Vertretung des verhinderten Schatzmeisters Ortlieb Duschek vorgetragen vom 2. Vorsitzenden Rainer Kreis, die beiden Kassenrevisoren Almuth Döhling und Sven Paar bescheinigten dem Schatzmeister in ihrem Bericht eine einwandfreie und Kassenführung und beantragten die Entlastung des Schatzmeisters, die ebenso einstimmig erfolgte wie die folgende Entlastung des Gesamtvorstands.

Dem Bericht des Leiters der Musikschule war zu entnehmen, dass das Jahr 2020 ganz im Zeichen der Auswirkungen der Corona-Pandemie einhergehend mit der Umsetzung der jeweiligen Verordnungen stand.

Online-Angebote

Die gesamte Energie von Musikschulleitung, Verwaltung und Musiklehrkräften sei darauf verwendet worden, den ausgefallenen Unterricht durch entsprechende Online-Angebote zu kompensieren, ausgefallene Stunden nachzuholen und sowohl die Eltern als auch Kooperationspartner über die jeweiligen aktuellen Möglichkeiten der Durchführung von Unterrichtsangeboten zu informieren. Die Zielsetzung sei gewesen, sämtliche Kooperationsangebote aufrecht zu erhalten und die Zahl der Corona-bedingten Abmeldungen so gering wie möglich zu halten.

So hätten im Bereich der Kindergärten lediglich zwei SBS-Kurse aufgrund von Umbaumaßnahmen ausgesetzt werden müssen, während alle übrigen Kurse zum Schuljahresbeginn 2020/2021 hätten fortgeführt werden können. Auch die Kooperationsangebote mit den öffentlichen Schulen seien im neuen Schuljahr 2020/2021 allesamt fortgeführt worden.

Die Neuanmeldungen in diesem Bereich hätten sogar die Belegungen im Vorjahr überstiegen. Die Kooperation „Singpause“ mit der Grundschule Walldürn sei ebenso fortgeführt und um eine weitere Jahrgangsstufe erweitert worden.

Zum neuen Schuljahr 2020/2021 kooperiere die Musikschule mit sieben Kindergärten, drei Schulen und elf Musikvereinen.

Die Neuwahlen hatten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Ralf Stumpf, 2. Vorsitzender Rainer Kreis, Schatzmeister Sven Paar, Schriftführerin Margit Weber, Beiräte Angelika Frank und Bernhard Schirmer sowie Kraft Amtes als Leiter der Städtischen Musikschule Bernd Heß, Kassenrevisoren Almuth Döhling und Ortlieb Duschek. ds