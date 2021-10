Investition in die Walldürner Schulen ist kein Luxus

Walldürn. Zügig abgewickelt werden konnte am Dienstagbend im Haus der offenen Tür in Walldürn unter dem Vorsitz von Bürgermeister Markus Günther der öffentliche Teil der Sitzung des Finanzausschusses des Walldürner Gemeinderates.

Steigende Schülerzahlen

Zunächst ging es dabei um die Vorberatung der Schulhaushalte. Wie den Ausführungen bezüglich der Schulstatistik von Bürgermeister Markus Günther zu entnehmen war, zeichnet sich momentan in Hinblick auf die derzeitigen Schülerzahlen ein sehr positiver Entwicklungstrend ab, denn die Gesamtschülerzahl aller Walldürner Schulen erhöhte sich mit aktuellem Stand vom Oktober gegenüber dem gleichen Monat im Vorjahr 2020 um fünf Schüler von 852 auf 857, während sich die Anzahl der Schulklassen um eine von 40 auf 39 Klassen verringerte.

Den Ausführungen von Stadtkämmerer Joachim Dörr konnte man entnehmen, dass seit dem Haushaltsjahr 2018 bei den Haushaltsansätzen der Schulen die Budgetierung eingeführt ist, die für alle Beteiligten eine gerechtere Verteilung und eine bessere Planbarkeit bewirkt. Nach dem Verordnungsentwurf des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport ist von nachstehenden Sachkostenbeiträgen auszugehen, die gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt in der Haushaltsplanung 2022 angepasst werden: Hauptschulen, Werkrealschulen 1312 Euro je Schüler; Realschulen 1027 € je Schüler.

Seit der im März 2016 erfolgten Neuordnung des Landes bei den Sachkostenbeiträgen wurde die Zuteilung bei der Stadt Walldürn wie folgt angepasst: 20 Prozent der Sachkostenbeiträge für Hauptschulen bei der Auerbergschule, 25 Prozent der Sachkostenbeiträge für Realschulen bei der Konrad-von-Dürn-Realschule Walldürn. Die Grundschulen erhielten elf Prozent aus den Sachkostenbeiträgen für die Hauptschulen. Dazu wurden bei den Grundschulen in den Ortsteilen ein Pauschalbetrag von jeweils 2000 Euro gewährt. Ebenfalls erhielt die Auerbergschule ab 2021 aufgrund der gestiegenen IT-Kosten einen Pauschalbetrag von 2000 Euro. Im Haushaltsplan 2021 sind folgende Haushaltsmittel bereitgestellt: Grundschule Walldürn 41 620 Euro, Grundschule Altheim 8910 Euro, Grundschule Rippberg/Gottersdorf 11 360 Euro, Auerbergschule 41 580 Euro, Konrad-von-Dürn-Realschule Walldürn 70 150 Euro. Insgesamt somit eine Gesamtsumme in Höhe von 173 620 Euro.

Hinsichtlich des Haushalts 2022 ergeben sich vorläufig folgende Haushaltsmittel bei Beibehaltung der letztjährigen Parameter: Grundschule Walldürn 44 210 Euro, Grundschule Altheim 9200 Euro, Grundschule Rippberg/Gottersdorf 10 350 Euro, Auerbergschule 39 770 Euro, Konrad-von-Dürn-Realschule Walldürn 74 340 Euro.

Maßnahmen in den Schulen

Der außerhalb des Budgets beantragte weitere Finanzbedarf der Schulen wird im Rahmen der Haushaltsberatungen 2022 behandelt.

Dabei handelt sich um folgende Maßnahmen, die vom Leiter des Städtischen Bauamtes Walldürn, Christian Berlin im Einzelnen vorgestellt wurden:

Grundschule Walldürn: Im Ergebnishaushalt Beibehaltung des Jugendbegleitprogramms (Lernförderung als Nachmittagsangebot für sozial benachteiligte Familien) – Kosten etwa 4200 Euro; Weiterführung des Projekts „Singpause nach der Justin-Ward-Methode auch im Schuljahr 2022/2023 für die Klassenstufen ein bis vier. Als Überblick über die momentane Planung zu den einzelnen Förderprogrammen nannte Hotzy die Digitalisierungspauschale Schulen (etwa 97 000 Euro Fördersumme), das Sofortausstattungsprogramm corona-bedingt (etwa 70 000 Euro För-dersumme), Unterstützung der Schulen (etwa 30 000 Euro Fördersumme), Digitalpakt Schule 2019 bis 2924 (301 000 Euro Fördersumme), Digitalpakt Schule, Zusatzprogramm „Administration“ (etwa 35 000 € Fördersumme), Digitalpakt Schule, Zusatzprogramm „Leihgeräte für Lehrkräfte“ (etwa 33 000 Euro Fördersumme) und Selbsttests in Schulen (etwa 7000 Euro Fördersumme). Dieses von Joachim Dörr vorgetragene und erläuterte Zahlenwerk nahmen die Mitglieder des Finanzausschusses des Walldürner Gemeinderates zustimmend zur Kenntnis.

Rektor Wolfgang Kögel als geschäftsführender Schulleiter der Walldürner Schulen seinerseits dankte der Stadt Walldürn, Bürger-meister Günther und dem Gemeinderat für die im positiven Sinne zu Gunsten der Walldürner Schulen auf finanziellem Sektor getroffenen Entscheidungen. Zustimmend zur Kenntnisgenommen wurden vom Finanzausschuss auch die von der Forstbetriebsverwaltung vorgelegten Planzahlen für den Bewirtschaftungsplan des Forstwirtschaftsjahres 2022: Bei einem planmäßigen Hiebsatz von 17 000 Erntefestmetern o. R. werden im Jahr 2022 Gesamterträge in Höhe von 1 005 470 Euro bei Aufwendungen in Höhe von 998 730 Euro erwartet. Dadurch ist im Ergebnishaushalt ein Plus von 6700 Euro ausgewiesen, im Investivbereich werden für die Beschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 5000 Euro benötigt.

Nach eingehenden Erläuterungen des Forstbetriebsleiters der Forstbetriebseinrichtung Walldürn, Oberforstrat Patrick Halbauer, informierte er auch über die Höhe der Brennholzpreise für das Forstwirtschaftsjahr 2021/2022. Die Höhe der Brennholzpreise beim Brennschichtholz soll beibehalten werden, und beim Brennholz in langer Form um sieben Prozent erhöht werden.

Zum Abschluss dieser Finanzausschusssitzung informierte Bürgermeister Markus Günther, dass die ursprünglich für Montag, 8. November, vorgesehene Finanzausschusssitzung auf Montag, 15. November, verlegt wird ds