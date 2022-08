Interesse der Kinder an Kunst war groß

Walldürn. Rechtzeitig vor Ferienbeginn und kurz vor Ende der Ausstellung „Turbulenz & Silence“ fanden sich die dritten Klassen der Grundschule Walldürn in der Galerie Fürwahr ein. Sie folgten mit ihren Lehrerinnen Simone Frisch, Christina Haaf Wohlfart und Lena Miller damit einer Einladung von kunstreich e.V. Walldürn. Gaby Eder-Herold und Ramona Paar vom Vorstandsteam hießen die aufgeweckten Schülerinnen und Schüler an drei Terminen willkommen und gaben Erläuterungen zu den ausgestellten Objekten und Bildern von Kerstin Oehm und Enrico Illhardt. An einem der Termine war die Künstlerin Kerstin Oehm sogar selbst anwesend.

Das Interesse der Kinder war groß und es wurden zahlreiche Fragen gestellt. Besonders angetan hatten es ihnen die Masken von Enrico Illhardt und dessen Superheldenbilder. Sichtlich Spaß bereitete es den Schülerinnen und Schülern auch mit den von der Galerie bereit gestellten Malutensilien und auf ungewohnten Papierformaten selbst Bilder zu gestalten.

Sehenswerte Ergebnisse

Die Ergebnisse waren gelungen und so sehenswert, dass es zu einer spontanen kleinen Ausstellung in den Schaufenstern der Galerie kam.

Wie beim Zeichnen bewiesen die Kinder auch beim Eintrag ins Gästebuch der Galerie große Kreativität. So waren sich am Schluss alle einig, dass der Galeriebesuch eine schöne Abwechslung im Schulalltag war, bei dem es Neues zu entdecken und erleben gab.

Und die Aktiven von kunstreich e.V. können sich weitere Einladungen an Schulklassen sehr gut vorstellen. Im August und September gibt es in der Galerie Fürwahr Neues zu entdecken. In der gerade angelaufenen Ausstellung „AniMal“, die für Publikum aller Altersklassen geeignet ist, widmen sich zwei Malerinnen und drei Bildhauer in Bildern, Plastiken und Skulpturen dem Thema Tiere.