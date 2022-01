Interessantes Konzept

Walldürn. Das Firmvorbereitungsteam traf sich in der St. Marienkirche um die konzeptionelle Ausgestaltung der Firmung zu besprechen. Zu Beginn gab es von Pater Irenäus Wojtko OFMConv einen geistigen Impuls bevor Gemeindereferent Adrian Ambiel, als Hauptverantwortlicher für die Durchführung der Firmung, die Inhalte des Treffens vorstellte.

Die Bibelstelle aus dem Matthäus-Evangelium: „Wir sind gekommen, ihn anzubeten“ lautet das Motto der Firmung, das sich an das diesjährige Jahresthema der Wallfahrt zum Heiligen Blut anlehnt. Ein interessantes, intensives und zugleich auch modernes Firmkonzept erwartet die Jugendlichen auf dem Weg zur Firmung.

Bei der Firmvorbereitung gibt es ein breites Angebot. © Achim Dörr

Das 18-köpfige Firmteam hat sich zusammengefunden um die Jugendlichen in den nächsten Monaten auf das Sakrament der Firmung vorzubereiten. Es werden dabei neun Firmgruppen gegründet. Das Team besteht aus Franziskaner-Patres, Pfarrgemeinderäten, Lektoren, Kommunionhelfern, Wortgottesdienstleiter, Mesnern, Hauptamtlichen, Schülern wie auch Studentinnen und Studenten.

Neues Konzept

Durch alle Gemeinden der Seelsorgeeinheit Walldürn hinweg, wie auch aus angrenzenden Seelsorgeeinheiten stammen die Katechetinnen und Katecheten. „Vor zwei Jahren haben wir ein neues Firmkonzept entwickelt welches, trotz der Corona-Pandemie, in der Umsetzung Freude am Glauben vermittelt hat. Umso mehr bin ich glücklich darüber, dass wir das Firmteam mehr als verdoppeln konnten. Dies bestätigt, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben, nicht stehen bleiben sondern auch Lust haben das Konzept stetig weiterzuentwickeln“, zeigt sich Gemeindereferent Adrian Ambiel sehr zuversichtlich.

Und: „Möglicherweise haben wir hier etwas für die Kirchenentwicklung 2030 vorgelegt, bei dem der Wallfahrtsort Walldürn als Zentrum für die Vorbereitung und Durchführung von Sakramentenspendung gesehen werden kann.“

Breites Angebot

Auf die Jugendlichen warten nicht nur die angesetzten sechs Unterrichtseinheiten, um intensiv ins Gespräch zu kommen und sich über ihren Glauben auszutauschen, sondern es gibt darüber hinaus ein breites Angebot. Unter anderem werden Jugendgottesdienste, eine Jugendwallfahrt, Vertiefungstage sowie ein gruppenspezifisches Projekt ermöglicht.

Das Firmteam hofft natürlich für die vorbereitenden Treffen auf eine Entspannung der Corona-Situation und damit auf Lockerung der Corona-Maßnahmen. „Gleichzeitig sind wir aber auch bei einer anhaltenden Situation sehr gut vorbereitet“, so der Gemeindereferent. Am Samstag, 22. Januar startet um 17 Uhr in der St. Marienkirche die diesjährige Firmvorbereitung mit einem Eröffnungsgottesdienst. (ac)