Walldürn. Die Gruppenleiter der Walldürner Ministranten haben gemeinsam mit Gemeindereferent Adrian Ambiel für Sonntag, 19. September, eine Erlebniswanderung ausgearbeitet. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Wallfahrtsplatz hinter der Basilika.

Die Wanderstrecke beträgt rund sechs bis acht Kilometer und führt als Rundweg um Walldürn. Während der Tour sind verschiedene interessante Stationen eingebaut und auch ein Überraschungsgast erwartet die Teilnehmer. Jugendliche im Alter von zwölf bis 18 Jahren können daran teilnehmen. Für Verpflegung muss jeder selbst sorgen. Die Anmeldung und Informationen erfolgen über Gemeindereferent Adrian Ambiel per E-Mail unter: gemeindereferent@se-wallduern.de. Am Ende der Erlebnistour besteht die Möglichkeit an einem Jugendgottesdienst teilzunehmen, der um 18.30 Uhr in der St. Marienkirche stattfinden wird. Das Vorbereitungsteam „YOU(th)“ hat mit Blick auf den Start in das neue Schuljahr das Thema: „Back to school…mit Gott…?“ gewählt. (ac)