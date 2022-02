Initiative wird fortgesetzt

Walldürn. Nach dem Friedensgebet am Sonntag in der Wallfahrtsbasilika, zu dem die Deutsche Bischofskonferenz, die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) bundesweit aufgerufen hatten, wird die Initiative der Friedensgebete innerhalb der Seelsorgeeinheit Walldürn auch weiter fortgesetzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Als Christen verurteilen wir kriegerische Gewalt und deshalb auch die Invasion der Ukraine durch Russland. Dies ist ein Angriffskrieg, der dem Völkerrecht und der christlichen Friedensethik zuwiderläuft“, erklärte auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing. In den kommenden Wochen werden daher verstärkt auch die täglichen Rosenkranzgebete um 18 Uhr in der Basilika (Sonntags um 17 Uhr) im Zeichen des Gebets für Frieden in der Ukraine, Europa und der Welt stehen.

Am Donnerstag, 3. März, lädt die katholische Kirchengemeinde zudem zur ganztägigen monatlichen eucharistischen Anbetung in die Wallfahrtsbasilika zum Heiligen Blut ein.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach dem 8 Uhr Gottesdienst am Blutaltar findet die stille Anbetungszeit bis 18.30 Uhr statt. Neben dem Gebet für Berufungen und in den besonderen Anliegen von Papst Franziskus steht verstärkt auch das Gebet für den Frieden im Mittelpunkt. Bereits um 17.45 Uhr erfolgt der Rosenkranz und im Anschluss wird der sakramentale Segen erteilt. Um 18.30 Uhr beginnt dann die Eucharistiefeier. (ac)