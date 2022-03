Informationen zu Kulturdenkmälern

Walldürn. Am Rande des Naturparkmarktes des Naturparks Neckartal-Odenwald am Sonntag in Walldürn wurde es auch etwas „historisch“: Der Landrat des Neckar-Odenwaldkreises Achim Brötel, Bürgermeister Markus Günther, der Geschäftsführer des Naturparks Neckartal-Odenwald Paul Siemes und der Geschäftsführer der Burglandschaft Dr. Jürgen Jung übergaben die Infotafel und Flugblätter zum Schloss und zur Wallfahrtsbasilika Walldürn der Öffentlichkeit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neue Tafeln entwickelt

Im vergangenen Jahr wurden im Rahmen der Naturparkförderung durch den Verein Burglandschaft mit Sitz in Eschau/Spessart neue Informationsmaterialien zu diesen interessanten Kulturdenkmälern Walldürns entwickelt. Das Kernstück bildete eine virtuelle Rekonstruktion des Schlosses Walldürn, einst der Herrschaftsmittelpunkt der Herren von Dürn. Die Rekonstruktion zeigt mehrere Ansichten des Schlosses, wie es im 17. Jahrhundert ausgesehen haben könnte. Dabei ist der stauferzeitliche Bergfried noch zu sehen, der auf die erste Befestigungsanlage im 13. Jahrhundert zurückgeht. Die Rekonstruktion und darüber hinaus viele weitere Informationen sind auf der neuen Infotafel und im neuen Faltblatt „Schloss und Wallfahrtskirche Walldürn“ erläutert. Diese sollen den Besuchern Walldürns viele interessante Aspekte der außergewöhnlichen Geschichte des Wallfahrtsortes nahebringen.

Geschichte wird erläutert

Eine zweite Infotafel steht unterhalb der Basilika und erläutert dort die Wallfahrtsgeschichte mit dem einzigartigen „Blutwunder von Walldürn“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wer eher digital unterwegs ist oder seinen Walldürnbesuch schon einmal im Internet vorbereiten möchte, kann sich einen Filmclip ansehen oder er nutzt den digitalen Ortsrundgang mittels 360˚-Panoramen.

Die Arbeit der Burglandschaft, ein einzigartiges Burgen- und Schlössernetzwerk in Spessart und Odenwald, möchte die Arbeit des Naturparks Neckartal-Odenwald unterstützen und mit dem kulturhistorischen Blick eine weitere interessante Facette des Naturparks beleuchten. Mit den Printprodukten und digitalen Medien sollen die regionalen Toruismusverbände, aber auch die Tourist- und Freizeitinformation in Walldürn konkret unterstützt werden.

Hier sind in der Hauptstraße im Rathaus auch der attraktive Flyer Schloss/Wallfahrerbasilika und die Gesamtbroschüre zur Burglandschaft erhältlich.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3