Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kein Weihnachtsmarkt in Walldürn - Planungen für einen Markt in Gottersdorf wurden gestoppt / Aktion des Stadtmarketingvereins zum Nikolaustag In Walldürn: Virus verhindert erneut Markttreiben

Nichts wird es 2021 mit dem Budenzauber rund um die Basilika. Auch in diesem Jahr fällt der beliebte Weihnachtszauber aus. Die Coronapandemie machte alle Hoffnungen zunichte.