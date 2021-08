Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Arbeiten in der Oberen Vorstadtstraße - Nach dem Abschluss wird sich die Straße wieder in einem ansehnlichen Zustand zeigen In Walldürn: Obere Vorstadtstraße wird saniert

Die Arbeiten bei der Sanierung der Oberen Vorstadtstraße laufen auf vollen Touren. In der zweiten Hälfte des September soll die Sanierung der Straße abgeschlossen sein und der Verkehr wieder rollen.