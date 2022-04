Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Leader-Förderplakette übergeben - In der Hauptstraße im Haus des Bücherladens am Alten Rathaus gibt es einen Erinnerungsraum für die Bildhauerfamilie Juncker In Walldürn: Geschichte wurde mit Leben erfüllt

Die Walldürner Museumslandschaft ist um eine Attraktion reicher: den Erinnerungsraum für die Bildhauerfamilie Juncker. Am Donnerstag wurde die Leader-Förderplakette übergeben.