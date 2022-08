In Walldürn Geld aus Handtasche entwendet

Walldürn. Ein Unbekannter entwendete am Donnerstag in Walldürn Bargeld aus einer stehengelassenen Handtasche. Die Besitzerin wartete gegen 12 Uhr an der Bushaltestelle in der Otto-Hahn-Straße und stellte währenddessen ihre Tasche neben sich. Beim Einsteigen in den Bus vergaß sie diese jedoch. Als sie kurze Zeit später zurückkam und sich beim nahegelegenen Supermarkt erkundigte, konnte ihr eine Verkäuferin ihre Tasche aushändigen. Ein unbekannter junger Mann gab die Tasche gegen 12 Uhr dort ab und äußerte, die Tasche kurz zuvor gefunden zu haben. Aus der Tasche wurde jedoch Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet.

