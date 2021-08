Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Schlager Open-Air in Walldürn - Am 29. August treten viele Größen der Branche auf In Walldürn: Geballte Schlagerpower auf der Bühne

Die Liste der Akteure für das Schlager Open-Air in Walldürn ist wieder etwas länger geworden. Am Sonntag, 29. August, hat als weiterer Stargast Nino de Angelo sein Kommen zugesagt.