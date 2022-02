Fränkische Nachrichten Plus-Artikel In Walldürn herrschte an Donnerstag weitgehend Ruhe - im „Burgtörle“ aber gute Stimmung In Walldürn: Ein Hauch von Weiberfastnacht und Frohsinn

In Zeiten der Corona-Pandemie ist vieles anders, das gilt auch für die Fastnacht. Zu spüren war das auch am Schmutzigen Donnerstag in Walldürn, wo sonst an dem Tag viel Stimmung herrscht.