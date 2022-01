Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Neues Buch erschienen - Engelbert Kötters Buch „Hauptsache Kräuter“ gibt viele Tipps zur Verwendung / Blick in die Entstehungsgeschichte In Rippberg: Spielräume für Kreativität in der Küche

Viel Lust auf Kräuter macht das neueste Werk von Engelbert Kötter: Auf den über 400 Seiten des Buches geht es um Garten- und Küchenkräuter sowie um Genuss- und Heilkräutertees.