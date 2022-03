Walldürn. Einbrecher gelangten auf bislang unbekannte Weise in die Büroräume einer Firma in Walldürn. Zwischen 14 Uhr am Samstag und 19.30 Uhr am Sonntag überwanden die Unbekannten nach Angaben der Polizei vermutlich eine verschlossene Seitentüre und gelangten so in die Werkstatt in der Alten Amorbacher Straße. Von der Werkstatt ging es für die Täter weiter in die Büroräume, in denen sie Münzgeld in Höhe von etwa 30 Euro entwendeten.

