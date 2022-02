In die fünfte Jahreszeit entführt

Walldürn. Corona hat nicht nur den vielen Narren über die närrischen Tage ein Schnippchen geschlagen und so manches fastnachtliches Treiben unmöglich gemacht, sondern zum zweiten Mal auch eine wohnbereichsübergreifende Fastnachtsveranstaltung im Geriatriezentrum „St. Josef“ verhindert.

Keine zentrale Veranstaltung

So war wie in den Jahren zuvor zwar keine zentrale Veranstaltung in der Begegnungsstätte mit Besuch der Strohbären und weiteren Abordnungen der Dürmer Fastnacht möglich.

Im kleinen Rahmen gefeiert

Im Geriatriezentrum herrschte gute Stimmung. © Geriatriezentrum

Die Verantwortlichen ließen es sich aber nicht nehmen, die Bewohner dennoch im kleinen Rahmen in die fünfte Jahreszeit zu entführen. So fanden getrennt nach Wohnbereichen kleinere Fastnachtsfeiern mit Büttenreden, spaßigen Beiträgen und stimmungsvoller musikalischer Unterhaltung durch Alleinunterhalter Herbert Möller statt.

Wirkung nicht verfehlt

Die fastnachtliche Aktion verfehlte ihre Wirkung nicht und sorgte für eine gute Stimmung und die erwünschte Abwechslung bei allen Bewohnern. Erinnerungen an die gute alte Zeit und manche Begebenheit während der tollen Tage wurden wieder wach.