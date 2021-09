Fränkische Nachrichten Plus-Artikel In der Zehntscheuer - Herbst-/Wintersaison startet am 18. September / Kabarett, Flohmarkt und Musikalisches In der Zehntscheuer Amorbach: Es kehrt wieder Leben ein auf der Bühne

Nach der langen, Corona geschuldeten Pause, geht es wieder los in der Kleinkunstbühne Zehntscheuer in Amorbach. Auftakt ist am 18. September. Auf die Besucher wartet ein buntes Programm.