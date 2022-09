Walldürn. „In der Heimat isses schää“ – so heißt Joanas Programm, mit dem sie, zusammen mit Adax Dörsam und seinen Saiteninstrumenten, wieder einmal zu Gast ist. Das Konzert am Sonntag, 9. Oktober, um 19 findet in der Kapelle Maria Rast statt.

Und wer Joana kennt, diese feine, präzise Liedermacherin mit der Rückenrieselstimme, der weiß auch, dass das ausgezeichnete „Mannemer Bloomaul “ in ihren Liedern immer mit einem Augenzwinkern unterwegs ist.

Joana gastiert am 9. Oktober in Walldürn. © Veranstalter

Seit vier Jahrzehnten schreibt Joana ihre eigenen Texte und Musiken nach bester Singer-Songwriter-Manier, ob es um ihre Klassiker geht – „De Hildegard Ihr Yuccapalm“, „Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr“, „Und mit dir wollt’ ich mal nach Gretna Green“ – der die aktuellen Lieder von ihrer CD „Tun wir was dazu“.

Ihre Texte sind poetisch aber trotzdem politisch. Ihre Töne leise in einer lauten Welt. Ihr Programm klug aber nicht kopflastig. Ihr gelingt Tiefgang mit Leichtigkeit. Konventionelles kontert sie mit Kabarettistischem, nachdenkliches Schweigen mit befreiendem Lachen. In Hochdeutsch „un in ihrer schääne Mudderschbrooch Kurpfälzisch“.

Wie immer vereint auch dieses Programm gekonnt Anspruch mit Entertainment. Joana versteht es immer wieder, das Publikum mit ganz neuen Themen zum Nachdenken, zum Lachen und zum Staunen zu bringen. Ihr gelingt es sogar, die kleinen Kalamitäten des Älterwerdens ins kunstvoll Komische zu kippen.

Karten für diesen interessanten Liederabend gibt es zum Preis von 15 Euro im Bücherladen am Alten Rathaus in Walldürn, Telefon 06282/95509 und an der Abendkasse. Saalöffnung ist bereits um 18 Uhr. Hospizverein und Förderverein Odenwald Hospiz werden eine kleine Bewirtung arrangieren. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt dem stationären Odenwald Hospiz zu Gute.