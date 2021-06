In der Gruppe F wird es ernst

Die Fußball-Europameisterschaft läuft seit Freitag, Am Dienstag starten die Mannschaften der Gruppe F in das Turnier. Frankreich, Ungarn und Deutschland sind in der Gruppe – in Frankreich und Ungarn hat Walldürn Partnerstädte.

Walldürn. Grund genug, bei den Bürgermeistern der Städte Montereau (Frankreich), Szentgotthárd (Ungarn) und Walldürn nachzufragen, ob sie schon „im Fußballfieber“ sind und wen sie als Favorit auf den Titel sehen.

Der ungarische BürgermeisterGabor Huszar freut sich auf die EM als ein Stück langsam wiederkehrendes Leben, nach einer langen Zeit mit Beschränkungen und Einschränkungen. Die ungarische Nationalmannschaft startet am Dienstag um 18 Uhr gegen Portugal in die EM – und damit immerhin gegen den Titelverteidiger.

Ungarn gilt in der Gruppe als Außenseiter, so die FN im Gespräch, ob hier genau die Chance für das Team liegt, dass es nichts zu verlieren hat? In Szentgotthárd hofft man auf jeden Fall, dass das Team eine gute Rolle spielt und mit Elan in die Titelkämpfe startet.

Und bei der Partie Ungarn – Deutschland werden ja besondere Erinnerungen wach! Das sieht auch Husar so, „wir haben da einige besondere Erinnerungen“. In der Vergangenheit gab es viele enge Spiele. „Am besten in Erinnerung ist da natürlich das Endspiel bei der Weltmeisterschaft 1954.“

Einen klaren Favoriten auf den Titel hat Husar auch: Italien wird Europameister, so sein Tipp. Anschauen will er sich die Spiele seiner Mannschaft „auf der Terrasse eines unserer Restaurants“.

Walldürns Bürgermeister Markus Günther hat eine Weile gebraucht, bis er in Fußballeuropameisterschaftsstimmung gekommen ist, wie er im Gespräch mit den FN sagte. „Corona stand überall im Vordergrund und ich selbst konnte mir nicht so richtig vorstellen, ob während der Europameisterschaft eine gewisse Normalität eintreten könnte.“

„Eine Turniermannschaft“

Die deutsche Mannschaft war schon immer eine Turniermannschaft, so seine Einschätzung. Dass es die letzte Meisterschaft des Bundestrainers Jogi Löw sein wird, kann der Mannschaft einen zusätzlichen Antrieb geben. „Oftmals ist das erste Spiel psychologisch wichtig für den weiteren Turnierverlauf. Die deutsche Mannschaft hat mit Sicherheit die schwerste Gruppe zu bewältigen.“ Wer sich in dieser Gruppe als Gruppenerster durchsetze, habe die Möglichkeit, das gesamte Turnier erfolgreich zu bestehen. „Für mich sind auf jeden Fall die Franzosen erster Favorit auf den Titel. Eine gute Rolle spielen und durchaus als Geheimfavoriten zu werten sind sowohl die Belgier als auch die Engländer.“ Public Viewing wird es in Walldürn nicht geben, „daher werde ich mir die Spiele wohl zu Hause anschauen“, so Markus Günther. Inwieweit Zeit überhaupt dazu besteht, müsse man erst einmal abwarten.

Bürgermeister James Chéron aus Montereau wird sich ebenfalls über ein Stück Rückkehr zur Normalität freuen. „Seine Nationalmannschaft“ geht als einer der großen Favoriten ins Turnier. Der amtierende Weltmeister hat sicher auch den Europameistertitel im Visier. Das ist ja schon einmal gelungen: Nach dem WM-Titel 1998 ist die „Equipe Tricolore“ 2000 auch Europameister geworden. Erster Härtetest auf dem Weg dorthin wird am Dienstag das Spiel gegen die DFB-Elf werden. (Wegen technischer Probleme lagen die Antworten bis Redaktionsschluss nicht vor.)