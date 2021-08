In der Dunkelheit durch den Wald

Walldürn. 13 Wanderfreunde trafen sich am Freitag zur Abend- und Nachtwanderung des OWK Walldürn zur Linkenmühle im Eiderbachtal. Wanderführer KF Berberich begrüßte die Abenteuerlustigen, darunter auch zwei Gäste. Der Weg führte entlang der alte Amorbacher Straße auf Forstwegen durch die Käberklinge zur sieben Kilometer entfernten Linkenmühle. Dort waren Plätze reserviert und es bestand die Möglichkeit nach der Speisekarte zu essen.

Informationen am „Mordplatz“

Bei einsetzender Dunkelheit machte man sich nach einem sehr guten Abendessen auf den Heimweg. Ausgerüstet mit Taschenlampen ging es bei jetzt völliger Dunkelheit entlang der Eiderbach zur Frankenmüllers-Kapelle. Am „Mordplatz“ erzählte Wolfgang Eisenhauer was sich in jener Nacht vor 125 Jahren hier abspielte. Nach 16,5 Kilometern war man wieder an Startplatz angelangt und der Wunsch wurde geäußert, noch eine zusätzliche Nachtwanderung, wenn möglich bei Vollmond, anzubieten.