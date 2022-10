In den Kirchen wird es kühler

Walldürn. Die Tagesordnungspunkte „Energiesparmaßnahmen“, „Informationen aus der SE“ und „Informationen aus dem Stiftungsrat“ standen auf der Tagesordnung der Sitzung des Pfarrgemeinderates der römisch-katholischen Kirchengemeinde Walldürn im Pfarrsaal des Gemeindehauses der katholischen Pfarrgemeinde „St. Georg“ Walldürn ein.

Die Pfarrgemeinderätinnen und Pfarrgemeinderäte wurden zunächst darüber informiert, dass im Zuge der von Bund und Ländern empfohlenen und momentan allerorts dringend erforderlichen Energiesparmaßnahmen zum einen die Außenbeleuchtung der Walldürner Kirchen bei Dunkelheit entfällt, und die Raumtemperatur in den Kirchen den Winter über während der Gottesdienste 13 Grad betragen wird und in der übrigen Zeit auf acht Grad abgesenkt wird.

Anmeldungen erforderlich

Danach berichtete die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Eva-Maria Kötter unter dem Tagesordnungspunkt „Informationen aus der Seelsorgeeinheit Walldürn“ zunächst darüber, dass für den vom 7. bis 9. Oktober geplante „Glaubenskurs“ noch einige weitere Anmeldungen dringend erforderlich sind, damit er auch wirklich stattfinden kann (die Mindestteilnehmerzahl hierfür ist 20. Gemeindereferent Adrian Ambiel informierte darüber, dass in diesem Jahr 2022 insgesamt 84 Firmlinge gefirmt werden, die von insgesamt 18 Katecheten betreut werden. Die Firmgottesdienste finden am 18. und 19. November in der Wallfahrtsbasilika statt.

Ob im 2022 am zweiten November-Wochenende wieder einmal das traditionelle Pfarrfest der Pfarrgemeinde stattfinden kann, galt es in dieser Sitzung zu klären. Vonseiten des Pfarrgemeinderates ergaben sich auf jeden Fall keine Einwände und ein klares „Ja“!. Corona-Pandemie bedingt ist dies momentan möglich. Die endgültige Entscheidung darüber, ob das Pfarrfest stattfindet, treffen nun das hierfür zuständige Gemeindeteam und die Mitglieder des Festausschusses.

Kurz informiert wurde von Eva-Maria Kötter über den Stand des verbindlichen Schutzkonzeptes für den Kirchenbesuch. Dieses Schutzkonzept soll bis spätestens 31. Oktober erstellt sein und dann vom Pfarrgemeinderat abgesegnet werden. Ferner wurde von der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden und von Stadtpfarrer P. Josef Bregula OFM Conv. über alles Neue und Aktuelle zum Thema „Pastoral 2030“ informiert.

Rainer Kreis, stellvertretender Vorsitzende des Stiftungsrates, berichtete über die Arbeit dieses Gremiums. Themen bei Präsenzsitzungen waren etwa „Umsatzsteuer 2023“, „Haushaltsplan 2022/2023“, „Pfarrhaus Glashofen – eventueller Verkauf“ oder „katholische Kindergärten im Stadtgebiet oder Erhöhung der Elternbeiträge im Kindergartenjahr 2022/2023 um 3,9 Prozent“. ds