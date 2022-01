Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Zehntscheuer Amorbach - Frühjahrsprogramm 2022 des Kulturkreises vorgestellt / Auftakt am 5. Februar In Amorbach: Schon bald wieder Leben auf der Bühne

„Vorhang auf“ – das soll es schon bald wieder in der Zehntscheuer in Amorbach geben. Jetzt hat der Kulturkreis sein Frühjahrsprogramm vorgestellt. Auftakt ist am 5. Februar.