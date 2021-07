Impfungen ohne festen Termin

Miltenberg. „Was ihr wollt, wann ihr wollt“ – mit diesem Motto überschreibt der Landkreis Miltenberg seine aktuelle Impfkampagne. Kommen kann jeder. Jugendliche ab zwölf Jahren müssen einen Sorgeberechtigten mitbringen. Auch Menschen, die nicht im Landkreis Miltenberg wohnen, können das Angebot wahrnehmen.

Im Impfzentrum in der Breitendieler Straße in Miltenberg kann man sich neuerdings auch ohne festen Termin impfen zu lassen. Einfach kommen, Impfstoff aussuchen (BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson oder AstraZeneca) und impfen lassen – so einfach geht das mittlerweile.

Bereits im Impfzentrum vereinbarte Termine behalten ihre Gültigkeit. Wer eine Zweitimpfung bei seinem Haus- oder Facharzt nicht wahrnehmen kann, erhält auch diese im Impfzentrum mit dem passenden Impfstoff.