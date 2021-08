„Immer den ganzen Menschen gesehen“

Walldürn. „Ein herausforderndes Schuljahr geht zu Ende, das wir als Schulgemeinschaft wieder einmal hervorragend gemeistert haben“, so der Schulleiter der Frankenlandschule Walldürn Torsten Mestmacher. Am Ende des Schuljahres verlassen vier Lehrkräfte die Frankenlandschule. Ralf Landeck war Referendar für die Fächer Englisch und Wirtschaft und Andreas Siegmund war Referendar für die Fächer Mathematik und Wirtschaft.

Beide Kollegen haben sich sehr gut auf die wechselnden Anforderungen des Referendariats eingestellt und ihre Schüler darüber hinaus immer im Blick gehabt. Besonders das große Engagement über den Unterricht hinaus, das auch die dritte Referendarin Lisa-Marie Scherer zeigte, sei bemerkenswert gewesen, so der Schulleiter in seiner Ansprache weiter.

Landeck wird nach Künzelsau und Siegmund nach Eberbach wechseln. Scherer wird an der Frankenlandschule bleiben.

Barbara Edinger, Fachlehrerin für die Fächer Wirtschaft und katholische Religion, wird die Schule in Richtung Mosbach verlassen. Da sie die Schule im kommenden Schuljahr noch als Beratungslehrerin unterstützt, ist man übereingekommen, die offizielle Verabschiedung dann im kommenden Schuljahr vorzunehmen.

Nach 38 Dienstjahren wird Friedhelm Bundschuh in den Ruhestand verabschiedet. Als Diplom Religionspädagoge unterrichtete er das Fach katholische Religion. In der Verabschiedung betonte seine Fachkollegin F. Seitz, dass er bei allen außerunterrichtlichen Veranstaltungen immer bereit gewesen sei, sich mit seinen vielfältigen Talenten einzubringen und Verantwortung zu übernehmen.

Die von ihm initiierte Weihnachtsfeier sei hier besonders zu nennen. Über den schulischen Bereich hinaus sei er als Organist und Diakon in der Seelsorgeeinheit Walldürn sowie als Seelsorger in der Palliativstation tätig.

Der Schulleiter würdigte ihn als einen verlässlichen Kollegen, der immer den ganzen Menschen in seinen Schülern gesehen habe. Besonders für seine Unterstützung in schwierigen Phasen der Schule, so zum Beispiel bei Trauerfällen, die die Schulgemeinschaft zu verarbeiten hatte, bedankte sich der Schulleiter im Namen des ganzen Schulleitungsteams.

Durch seine Ruhe und seinen festen Glauben habe er für alle Trost und Zuversicht spenden können.

Das erzbischöfliche Ordinariat Freiburg ließ Grüße übermitteln. Eine Würdigung und Verabschiedung von Friedhelm Bundschuh erfolgt durch das Ordinariat zu einem späteren Zeitpunkt in einem feierlichen Rahmen.