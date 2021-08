Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Altes Handwerk am 15. August - Kartoffelspaziergang und Vorführungen am Sonntag auf dem Programm / Korbmacher, Seiler und Schaukelpferdmacher in Aktion Im Odenwälder Freilandmuseum Handwerkern bei der Arbeit zuschauen

Altes Handwerk steht am Sonntag, 15. August, um 11 Uhr im Odenwälder Freilandmuseum im Mittelpunkt des Geschehens.