Im Museum wird zum Auftakt gekocht

Gottersdorf. „Kochen in alten Küchen steht am Sonntag, 26. März, von 11 bis 17 Uhr zum Saisonstart im Freilandmuseum auf dem Programm.

Am Ende des Winters und im beginnenden Frühjahr war die Kochkunst der Landfrauen früher besonders gefragt. Wie brachte man mit den zu Ende gehenden Wintervorräten und dem wenigen schon frisch verzehrbarem Grün des nahenden Frühlings etwas Nahrhaftes auf den Tisch?

Im Odenwälder Freilandmuseum wird zu Saisonbeginn am Sonntag, 26. März, dieser Frage nachgegangen. Die historischen Küchen werden befeuert und aus alten und schon frühlingsfrischen Zutaten werden alte Gerichte zubereitet. Natürlich darf auch das eine oder andere versucht werden. Im blauen Haus werden beispielsweise Wolfszähne gebacken, im Armenhaus bereiten die Höpfinger Spinnfrauen Grünkerngerichte und Riebelessuppe zu. In der Post gibt es das erste frühlingsgrün in Form einer Neun-Kräuter-Suppe zu probieren, im Bofsheimer Haus werden Ausgezogene serviert und der Backofen ist in Betrieb. In der Ziegelei gibt es alte Kartoffelgerichte zu probieren.

Für Kinder gibt es an diesem Tag ab circa 11 Uhr Stockbrot am Lagerfeuer und um 13 Uhr gibt es eine kreative Vorlesestunde für kleine und große Kinder zum Thema Räuber. Dazu ist keine Anmeldung nötig. Außerdem findet an diesem Tag von 10 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr jeweils ein Weidenflechtkurs mit unterschiedlichen Flechtzielen in der Dreschhalle des Odenwälder Freilandmuseums statt.

Unter Anleitung von Ariane Eckstein können um 11 Uhr Frühlingskränze aus frischen Weidenruten und um 13.30 Uhr „wilde Körbe“ geflochten werden. Die Kränze und Körbe eignen sich gut für Frühlings- oder Osterdeko. Die Kursleiterin beider Kurse setzt sich seit über 20 Jahren in ihrer Freizeit mit dem Material Weide auseinander, und zeigt an diesem Tag Schritt für Schritt, wie vorzugehen ist. Zu diesen beiden Kursen ist eine Anmeldung unter Telefon 06286/320 oder per Mail an info@freilandmuseum.com nötig. Die Kursgebühr beträgt 25 Euro, inklusive Materialkosten. Die Kurse findet in der offenen, aber überdachten Dreschhalle statt, daher an wetterangepasste Kleidung denken. Mitzubringen ist eine Gartenschere.