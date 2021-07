Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Freizeit - Der deutlandweit bekannte Experte Jürgen Feder übernimmt eine Führung am 19. Juli in Gottersdorf Im Freilandmuseum Gottersdorf: Safari mit einem „Extrem-Botaniker“

Der Diplom-Ingenieur für Landespflege, Flora und Vegetationskunde ist der bekannteste Experte für Botanik in Deutschland: Jürgen Feder. Am 19. Juli startet er eine Pflanzenführung in Gottersdorf.