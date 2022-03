Im August heißt es „Abenteuer Zeltall“

Walldürn. Durch die Corona-Pandemie konnte das Zeltlager der Kolpingjugend Walldürn nun zweimal in Folge nicht stattfinden. Als Ersatz wurde in den jeweiligen Sommern ausgedehnte Ferienprogramme angeboten, welche in Zusammenarbeit mit dem Ferienprogramm der Stadt Walldürn stattfanden.

Hierbei konnten die Teilnehmer aus einem breitgefächerten Angebot aus verschiedenen Aktionen auswählen. Ob nun eine Schnitzeljagd durch den Wald, ein Abenteuernachmittag oder ein Projekttag Thema des jeweiligen Tages war, kamen doch alle Teilnehmer auf Ihre Kosten.

Um wieder zurück zu den Ursprüngen zu kommen, wurde gemeinsam im Team entschlossen, dass nach langer Pause wieder ein Lager stattfinden soll.

Unter dem Motto „Abenteuer Zeltall – Weltraummission zur Finkenheide“ findet das Zeltlager vom 1. bis zum 13. August auf dem Jugendzeltplatz Finkenheide statt, welcher südwestlich von Düren auf der Hochfläche zwischen den drei Eifelflüsschen Rur, Kall und Wehe liegt.

Zum Zeltplatz gehören neben sanitären Anlagen gleich drei Zeltflächen mit je einer Lagerfeuerstelle, ein Spiel- und Bolzplatz, Tischtennisplatten sowie eine Grillhütte. Zusätzlich lädt die nähere Umgebung zum Wandern und Spielen ein und bietet somit die perfekte Gegend für das diesjährige Zeltlager.

Während der zwölf Tage erwartet die Teilnehmer ein weit gestreutes Programm. Neben Tagesausflügen und zahlreichen thematischen Spielen gehören auch Schwimmbadbesuche, Lagerfeuer und eine Nachtwanderung zum Lageralltag. Außerdem können die Teilnehmer in verschiedenen Geländespielen und Wettkämpfen spielerisch ihr Können unter Beweis stellen. Selbstverständlich tritt dabei niemand alleine an.

In altersübergreifenden Spielgruppen wird ein einzigartiges Gemeinschaftsgefühl geschaffen. Außerhalb des Programms können die Teilnehmer ihre Freizeit mit diversen Möglichkeiten selbst gestalten, beispielsweise mit dem auf dem Gelände befindlichen Spiel- und Bolzplatz. Das sorgt für unvergessliche Tage und Momente.

Anmelden können sich alle Kinder zwischen acht und 14 Jahren. Vorab wird am 9. April um 17.30 Uhr eine Info-Veranstaltung im Kolpingheim stattfinden. Hierfür ist eine vorherige Anmeldung per E-Mail an zeltlager@kolpingjugend-wallduern.de notwendig. Zusätzlich wird die Veranstaltung auch online übertragen.