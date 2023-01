Illegal Abfall im Friedhof Gerolzahn entsorgt

Gerolzahn. In der vergangenen Woche wurde illegal Abfall im Gerolzahner Friedhof entsorgt. Ein Anwohner hatte bemerkt, dass mehrere große Tüten mit Bauschutt in den Restmülltonnen lagen und hat daraufhin die Stadtverwaltung kontaktiert.

„Es ist nicht das erste Mal, dass im Friedhof illegal Müll entsorgt wird. Wir sind sehr enttäuscht über dieses Verhalten und werden Anzeige erstatten“, sagt Meikel Dörr, Leiter Stabsstelle Bürgermeister bei der Stadt Walldürn. Auch auf anderen öffentlichen Grundstücken kam es in den vergangenen Jahren zu mehreren Fällen von unsachgemäßer Entsorgung.