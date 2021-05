Humor am Herd

Walldürn. Mit dem Online-Kochevent am Montag, 31. Mai, kommen Kabarettist Rolf Miller und Norbert Kilian, Chefkoch der „Beuchertsmühle“, um 18 Uhr direkt in die hauseigene Küche ihrer Zuschauer.

Miller und Kilian erklären, wie Kochen und Geschmack funktionieren und vielleicht auch ein bisschen die Welt: professionell, mit viel Hintergrundwissen, Spaß und dem unverwechselbaren Humor von Rolf Miller. Vielleicht verrät Norbert Kilian so das Geheimnis seiner zarten Rumpsteaks und man erfährt von Rolf Miller, was sein Kater Zorro am Liebsten isst.

Das Menü spricht alleine schon Bände. Es gibt Tatar vorm geräucherten Lachs an mariniertem grünen und weißen Spargel, Rumpsteak unter der Zwiebelkruste, gegrillte Süßkartoffeln und geschmortes Gemüse sowie Rhabarberstrudel mit Erdbeerragout und Sektschaum.

Alles was dazu benötigt wird, sind neben Herd und Töpfen beziehungsweise Pfannen die Zutaten für das Menü. Die Einkaufsliste steht unter www.wallduern.de/kochen zum Download bereit. Für die Übertragung benötigen die Teilnehmer ein Smartphone, Laptop, Tablet oder einen Smart-TV.

Karten zu gewinnen

Die Liveübertragung des kurzweiligen Küchenintermezzos aus der Wohnfitz-Genießerwelt findet über den städtischen Youtube-Kanal statt: www.youtube.com/user/StadtWallduern. Zuschauer haben die Möglichkeit, direkt Fragen ins Kochstudio zu stellen. Mitmachen lohnt sich: Es gibt Karten von Rolf Miller zu gewinnen.

Weitere Informationen gibt es bei der Touristinformation, Telefon 06282/67107, oder bei der Stabstelle Bürgermeister, Telefon 06282/67109, sowie unter www.wallduern.de/kochen im Internet.

