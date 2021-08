Hornbach feierte 100 Jahre Grundsteinlegung von Sankt Valentin

Hornbach. In einem Festgottesdienst wurde am Sonntag an die Grundsteinlegung der Hornbacher Kirche Sankt Valentin am 21 . August 1921 erinnert. Den Festgottesdienst zelebrierte Pater Irenäus Wojtko, der in seiner Predigt über das Haus Gottes redete. Im zweiten Teil des Gottesdienstes ging Ortvorsteher Wolfgang Stich geschichtlich auf die Grundsteinlegung vor hundert Jahren ein.

Mitten in Hornbach steht die im neoklassizistischen Stil errichtete Sankt Valentinskirche. Die Hornbacher Einwohner hatten die Kirche zum Großteil mit eigenen Mitteln fertiggestellt.

Vorher stand dort eine kleine Kapelle, die laut Unterlagen am 24. Oktober 1605 von Eucharius Bischof von Augsburg und Weihbischof von Würzburg zu Ehren des heiligen Sebastians und des heiligen Valentinus geweiht wurde. Als diese zu klein wurde, hat man an dieser Stelle ein größeres Kirchlein errichtet, von der allerdings nur noch ein Stein erhalten blieb, auf dem die Jahreszahl 1780 eingemeißelt ist.

Holzeinschlag zur Finanzierung

Am selben Ort wurde am 21. August 1921 von Pfarrer Häfner der Grundstein zur dritten und heutigen Kirche gelegt . Am 31. Mai 1924 wurde diese zu Ehren des heiligen Valentins geweiht. Im Mai 1920 wurde vom Gemeinderat, mit Zustimmung des badischen Ministerium des Innern, festgelegt, dass 800 Festmeter Holz gehauen werden sollten, um mit dem Reinerlös zum Bau der neuen Kirche beizutragen „...ohne das die Wirtschaft Grundstock Ersatz zu leisten hat – Verwendung finden soll, wird gemäss § 172 d Ziffer 5. G.O. die staatliche Genehmigung unter der Bedingung erteilt, dass die politische Gemeinde nicht selbst baut und keinerlei privatrechtliche Bauverpflichtung übernimmt...“ (aus einem Schreiben vom Bezirksamt Buchen vom 27. Mai 1920).

Hornbachs Bürger trugen mit dem Abriss der alten Kirche sowie Erdarbeiten und Mauererarbeiten selbst mit zum Bau bei. Die Gesamtkosten der Kirche betrugen 380 000 Mark. So feierten die Hornbacher Bürger in einem feierlichen Gottesdienst die Grundsteinlegung ihrer Kirche Sankt Valentin am Sonntag in Hornbach.

Der Festgottesdienst wurde musikalisch vom Organisten Mario Kern auf der Orgel und seiner Frau Leonora Kern auf der Flöte begleitet. Auf dem Kirchenvorplatz spielten die Jagdhornbläser der Kreisjägervereinigung Buchen zum Abschluss des Festgottesdienstes auf. hape