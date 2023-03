Hoher Spaßfaktor bei Sporttag

Walldürn. Früher war es eine Selbstverständlichkeit an der Konrad-von-Dürn-Realschule, Richtung Frühjahr einen Sporttag anzubieten, an dem die Schüler aus einem vielfältigen Angebot sportlicher Aktivitäten das für sie Passende auswählen konnten. Nach mehrjähriger „Corona-Pause“ kamen nun auch endlich die jüngeren Schüler in den Genuss eines solchen Erlebnisses.

Man merkte Schülern und Lehrern an, wie sehr sie diese jahrgangsübergreifende sportliche Veranstaltung genossen, die Raum für Begegnungen, Gemeinschaftserlebnisse und vor allem einen hohen Spaßfaktor bot. Und bei einem breit aufgestellten Sportprogramm war für jeden eine eigene Lieblingsaktivität oder ein Sport zum Reinschnuppern dabei.

Ein beliebtes Ziel für Schüler aller Altersstufen ist die Eissporthalle in Frankfurt, die mancher als Anfänger und mancher als Fortgeschrittener mit der kunstvollen Ausführung von Sprüngen, Pirouetten oder beim paarweisen Laufen unsicher machte. Ein besonderes Event war hier das Profi-Training der Eishockeymannschaft Frankfurter Lions, dem man zuschauen konnte. Statt am Wasser in gefrorenem Zustand erfreuten sich circa hundertsechzig Schüler am erfrischenden Nass des Erlebnisbades Miramar. Fast schien das Erlebnisbad fest in Walldürner Hand zu sein.

Auf digital unterstützter Schatzsuche unterwegs waren die 30 Teilnehmer des Geo-Caching, die nach Einweisung in den Umgang mit GPS-Daten und Navigation in Kleingruppen in Walldürn unterwegs waren. Beim „Weißen Sport“ in der kostenlos zur Verfügung gestellten Tennishalle des Tennisclubs Walldürn konnten rund 20 Schüler zunächst Grundschläge, Vor- und Rückhand, Volley und Aufschlag üben, bevor es nach einfachen Spielformen auch an richtige Spiele gegeneinander ging. Fürs Spielen auf den drei Plätzen konnte auch die Ballmaschine eingesetzt werden, so dass Anfänger und Fortgeschrittene sich gut verausgaben konnten.

Motivierte Schüler

Genauso motiviert waren die Schüler, die in direkter Nachbarschaft beim Kegeln „eine ruhige Kugel“ hätten schieben können, aber selbstständig auf den beiden Bahnen in die Vollen gekegelt haben.

Muskelkater hatten am folgenden Tag sicher die 20 Schülerinnen und Schüler, die beim Kickboxen geschnuppert haben: Nach schweißtreibendem Aufwärmtraining zeigte Trainer Eugen Lorenz mit seinem Team der „Fighters Corner“ in Hainstadt nicht nur die Grundtechniken des Kickboxens, sondern die hoch motivierten Jugendlichen übten auch wichtige Tricks und Kniffe zur Selbstverteidigung – immer unter dem aufmerksamen Blick der drei Trainer, die Hilfestellungen und verbesserte Techniken zeigten.

So vielfältig die Aktivitäten auch waren, so einstimmig fiel das Urteil über den Sporttag aus: Er war eine tolle Bereicherung des Schullebens der Konrad-von-Dürn-Realschule Walldürn und hat den Jugendlichen einfach gutgetan.