Hoher Sachschaden bei Unfall

Walldürn. Ein Lkw prallte am Dienstagnachmittag mit einem Pkw in zusammen. Gegen 14.30 Uhr befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Laster die Wilhelm-Röntgen-Straße. Als der Mann in den dortigen Kreisverkehr zur Auffahrt der Bundesstraße 27 einfuhr, übersah er vermutlich den bevorrechtigten Nissan einer 48-Jährigen, woraufhin die beiden Fahrzeuge zusammenprallten. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto über den Bordstein gegen einen Metallzaun geschleudert. Verletzt wurden niemand. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 10 000 Euro.

