Walldürn. Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einer leicht verletzten Person ereignete sich am Dienstag gegen 19.30 Uhr auf der Bundesstraße 47 bei Walldürn. Der 19-jährige Fahrer eines Audi kam aus Richtung Walldürn und wollte an der Auffahrt zur Bundesstraße in Richtung Rippberg abbiegen. Die 46-jährige Fahrerin eines VW kam aus Richtung Rippberg und wollte der Bundesstraße weiter nach Waldstetten folgen, was der Audi-Fahrer vermutlich übersah. Die beiden Fahrzeuge kreuzten sich in der Folge und kollidierten. Die VW-Fahrerin wurde leicht verletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 18 000 Euro.