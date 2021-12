„Hoffnungskerzen“ gebastelt

Rippberg. In diesem Jahr beteiligte sich der katholische Kindergarten „St. Raphael“ in Rippberg an der Aktion „Hoffnungskerzen“ der Seelsorgeeinheit Walldürn. Die Kinder der „Dino“- und „Mäusegruppe“ bastelten und verzierten mit ihren Erzieherinnen bunte Kerzen, die nun in der Vorweihnachtszeit den Tannenbaum in der Ortsmitte schmücken. Sie sollen Licht und Hoffnung in die dunkle Jahreszeit für die Bürger bringen. Der geschmückte Tannenbaum, den die Kindergartenkinder gemeinsam mit den Schulkindern der Grundschule Rippberg geschmückt haben, kann noch bis zum 6. Januar in Rippberg am Dorfplatz bestaunt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1