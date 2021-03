Walldürn. Im Rahmen der Aktion „Osterfreude“ bietet die Stadt Walldürn einen „hörbaren Stationenweg“. Spirituelle Besinnung, Innehalten, Nachdenken – wann war die Zeit reifer dafür, als zu diesem Osterfest. So kann man mit der ganzen Familie oder als Einzelpilger ab den Osterfeiertagen diesen wunderschönen Rundwanderweg Corona-konform neu erleben.

AdUnit urban-intext1

Via QR-Code kann man zu den einzelnen Stationen den dazugehörigen Bibeltext, Gedanken, ein Gebet und eine Liedvorlage aus dem Gotteslob vorgetragen bekommen.

Die Idee kam beim Zusammenstellen der einzelnen Osteraktionen. Hier bot sich der Stationenweg des Marienwallfahrtsorts Kevelaer direkt großzügig an, seine Texte übernehmen zu dürfen, welche von Elisabeth Stein stammen. Die Gedanken zu den einzelnen Bibeltexten sind aktuell auf das Thema Corona abgestimmt.

Gemeinsam mit Bürgermeister Günther besprachen Sina Berberich von der Stabsstelle und Tanja Naas, Leiterin der Tourist-und Freizeitinformation, die drei Passagen jeweils abwechselnd, so dass es für den Hörer abwechslungsreich bleibt.

AdUnit urban-intext2

Station am Märzenbrünnlein

Jede Station kann per Einscannen des QR-Codes einzeln abgehört werden. So können einzelne Passagen auch übersprungen oder eben nochmals gehört werden. Als Besonderheit wird am Märzenbrünnlein eine 15. Station zur Auferstehung angebracht. Wer sich lieber auf das geschriebene Wort verlässt, dem empfiehlt sich der Besuch der Internetseite www.stationenweg.de. Dort können die einzelnen Stationen auch gelesen werden.

Die örtlichen Kirchengemeinden wollen nach Ostern den Weg dauerhaft neu zu besprechen. Dann wird es auch ein kleines Booklet dazu geben, welches in den Kirchen und der Tourist-Information ausliegen soll, so dass man „seinen“ Kreuzweg immer wieder begehen kann.

AdUnit urban-intext3

Als Ausgangspunkt empfehlen die Initiatoren den Waldparkplatz Alte Amorbacher Straße.

AdUnit urban-intext4