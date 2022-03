Glashofen. „Höhgöiker Hellau!“, erklang der Schlachtruf am schmutzigen Donnerstag im Kindergarten St. Wendelin in Glashofen. Kinder und Erzieherinnen schlüpften in ihre Kostüme und feierten bei Musik und Tanz.

Ein Kaspertheaterstück war Höhepunkt der närrischen Feier. Zudem zeigte eine Erzieherin ihr künstlerisches Talent, in dem sie spannende Zaubertricks vorführte.

Besonderen Besuch gab es einen Tag darauf, als die Kinder eine Abordnung der FG „Höhgöiker“ begrüßen durften. Mit den Elferräten sang man das Göikerlied und zog bei einer Polonaise über den Hof. Schließlich bekamen die Kinder den Kindergarten-Fastnachtsorden überreicht.

In den Tagen zuvor hatten sich Kinder und Erzieherinnen in ihrer Projekt-Arbeit mit Fastnachtstraditionen beschäftigt. Mit dem Besuch des „Goikerstalles“ wurde die Bildungsarbeit bereichert. Beeindruckt waren die Kinder von den vielen Fotos und Orden im Raum. Ihre Freude am Tanzen bewiesen die Vorschulkinder mit einem Tanz.

Alle waren sich danach einig, dass man im nächsten Jahr unbedingt wieder mit allen Kindergartenkindern in der Sporthalle in Glashofen bei der Kinder- und Seniorensitzung tänzerisch auf der Bühne stehen möchte. In diesem Sinne: „Höhgöiker Hellau!“